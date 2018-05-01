Bir anda bu hale geldi! Sonrası inanılmaz

Singapur'un Tampines bölgesinde bir apartmanın üçüncü katında temizlik yapan kadın, dengesini kaybederek düştü. Bu sırada bir alt katta oturan adam, kadını gördü ve elini uzattı.
Kadın bilincini kaybetti, adam ise talihsiz kadını tutamayaşının gerekçesi olarak olaydan biraz önce yemek yediğini ve ellerinin yağlı olmasını sebep gösterdi. Garip olayın görüntüleri ülkeyi sarstı. Yere düşen kadının tedavisinin kaldırıldığı hastanede devam ettiği bilgisi verildi.
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