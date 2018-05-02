Bir anda denizden fırlayınca balık tutan adamın aklı çıktı

Verilen bilgilerde sakinleşmek için balık tutmaya giden adam, kendisine yapılan şaka sonrası neye uğradığını şaşırdı. Görüntülerde balık tutma etkinliğine heyecan katmak için arkadaşına şaka yapan bir adam, aniden denizden çıkarak balık tutan arkadaşını korkutuyor.

O sırada şakadan haberi olan bir başka arkadaşı tarafından amatör kameraya kaydedilen o anlar sosyal medyada çok paylaşılan videolardan biri oldu. İşte güldüren o görüntü.

