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Bir anda denizden fırlayınca balık tutan adamın aklı çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.05.2018 14:08 | Son Güncelleme

Sosyal medyada dolaşan bir şakanın görüntüsü izleyenleri güldürdü. Kısa sürede viral olan video çok sayıda paylaşım aldı.

Verilen bilgilerde sakinleşmek için balık tutmaya giden adam, kendisine yapılan şaka sonrası neye uğradığını şaşırdı. Görüntülerde balık tutma etkinliğine heyecan katmak için arkadaşına şaka yapan bir adam, aniden denizden çıkarak balık tutan arkadaşını korkutuyor.

O sırada şakadan haberi olan bir başka arkadaşı tarafından amatör kameraya kaydedilen o anlar sosyal medyada çok paylaşılan videolardan biri oldu. İşte güldüren o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı tekne korkutma

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KİM KORKMAZ Kİ DENİZİN ORTASINDA SESSİZ SAKIN BALIK TUTUYORSUN BİR ŞEY ÇIKIYOR BİRDEN ADAM HAKLI
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