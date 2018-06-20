Bir Anda Elektrik Akımına Kapıldı

Çin'de bir restoranda arızaya bakan elektrikçi akıma kapıldı. Adamın akıma kapıldığı ancak yere düştüğünde anlaşıldı. Elektrik ustasının yardımına restoran çalışanları koştu. Şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. (İHA)

