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Bir Anda Elektrik Akımına Kapıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2018 10:56 | Son Güncelleme

Çin’de bir restoranda arızaya bakan elektrikçi akıma kapıldı.

Çin'de bir restoranda arızaya bakan elektrikçi akıma kapıldı. Adamın akıma kapıldığı ancak yere düştüğünde anlaşıldı. Elektrik ustasının yardımına restoran çalışanları koştu. Şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. (İHA)

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çin elektrik akımı

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