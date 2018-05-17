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Bir anda kahkahaya boğuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2018 10:33 | Son Güncelleme

Londra'da amatör kameraya yansıyan bir görüntü sosyal medyada yayıldı, izleyenleri de kahkahaya boğdu.

Londra'da Thames Nehri'ne doğru merdivenlerden inen bir adamın basamak basamak suya ilerlediği görüntü izleyenleri güldürdü. Videoyu çeken kişi nehrin genel görüntüsünü kaydederken şans eseri böyle bir ânı da kaydetmiş oldu.

O anları kaydederken de kahkahaya boğuldu. İşte sosyal medyada da ilgi gören o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
Londra düşme merdiven

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