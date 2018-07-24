Bir fotoğraf için yapmadığı kalmadı! Tepkiler çığ gibi

Japonya'da bir pet shop mağazasında bulunan çalışan sosyal medyadan paylaşmak için kedinin görüntüsünü çekmek isterken istediği pozu vermeyen kediye eziyet etti. Skandal görüntü sosyal medyada yayıldıktan sonra gündemde yer aldı, çok konuşulan konulardan biri oldu.
Görüntülerde pet shopta çalışan kadın, kedinin görüntüsünü çekmek için uygun pozu ayarlamaya çalışırken, kedi sürekli hareket edince istediği pozu yakalayamıyor. Bu duruma sinirlenen çalışan kediyi darp ediyor. Yaşanan bu skandal görütü sonrası pet shop dükkanı yazılı bir açıklama yaparak özür diledi. Ancak hafızalarda bu görüntü kaldı.
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