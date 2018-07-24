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Bir fotoğraf için yapmadığı kalmadı! Tepkiler çığ gibi

İLGİNÇ HABERLER  | 24.07.2018 10:26 | Son Güncelleme

Japonya'nın Sendai kentinde kayda alınan bir görüntü izleyenleri çileden çıkardı. Bir fotoğraf için yavru kediye yapmadığı kalmayan pet shop çalışanının görüntüleri tepki topladı.

Japonya'da bir pet shop mağazasında bulunan çalışan sosyal medyadan paylaşmak için kedinin görüntüsünü çekmek isterken istediği pozu vermeyen kediye eziyet etti. Skandal görüntü sosyal medyada yayıldıktan sonra gündemde yer aldı, çok konuşulan konulardan biri oldu.

Görüntülerde pet shopta çalışan kadın, kedinin görüntüsünü çekmek için uygun pozu ayarlamaya çalışırken, kedi sürekli hareket edince istediği pozu yakalayamıyor. Bu duruma sinirlenen çalışan kediyi darp ediyor. Yaşanan bu skandal görütü sonrası pet shop dükkanı yazılı bir açıklama yaparak özür diledi. Ancak hafızalarda bu görüntü kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya kedi Pet Shop

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