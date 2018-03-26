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Birbirinden bıkan yaşlı çift bastonla kavga etti

İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2018 16:40 | Son Güncelleme

Birbirinden bıkan yaşlı çift bastonla böyle kavga etti.

Birbirlerine bastonla vurmaya çalışan yaşlı çiftin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

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yaşlı çift baston kavga

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