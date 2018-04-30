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Biri motosikletle levha taşıdı, diğeri trafikte patenle yolculuk yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2018 07:54 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler’de levha taşıyan iki kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. Şişli'de ise patenci gençlerin tehlikeli yolcuğu kameralara yansıdı.

Bahçelievler Kocasinan’da motosiklet ile seyreden iki kişi, ilginç görüntüler oluşturdu. Şahıslardan biri motosikleti sürerken, arkadaki ise elindeki büyük bir levhayı taşımaya çalıştı.

Çevredeki sürücülerin hayrete düştüğü motosiklet sürücüsü hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerinin hayatını tehlikeye attı. Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde patenci 2 gencin ise trafiğin yoğun olduğu yolda tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul trafik tehlikeli yolculuk

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