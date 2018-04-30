Biri motosikletle levha taşıdı, diğeri trafikte patenle yolculuk yaptı

Bahçelievler Kocasinan’da motosiklet ile seyreden iki kişi, ilginç görüntüler oluşturdu. Şahıslardan biri motosikleti sürerken, arkadaki ise elindeki büyük bir levhayı taşımaya çalıştı.

Çevredeki sürücülerin hayrete düştüğü motosiklet sürücüsü hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerinin hayatını tehlikeye attı. Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde patenci 2 gencin ise trafiğin yoğun olduğu yolda tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı. (İHA)



