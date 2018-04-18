HABER

Bisiklet yandı, ortalık savaş alanına döndü

İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2018 19:47 | Son Güncelleme

Elektrikli bisiklet cayır cayır yanmaya başladı, ortalık savaş alanına döndü.

Çin'de şarja takılan bir elektrikli bisiklet bir anda alev aldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay kameraya böyle yansıdı.

Cami avlusunda 'gey' oyunu!Cami avlusunda 'gey' oyunu!
Son seçim anketleri erken seçim için ne diyorSon seçim anketleri erken seçim için ne diyor
TSK duyurdu! ÖldürüldülerTSK duyurdu! Öldürüldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrikli bisiklet çin

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenomen İsa Sezeroğlu'ndan yeni video geldi

Fenomen İsa Sezeroğlu'ndan yeni video geldi

Aydın'da pitbull dehşeti kamerada!

Aydın'da pitbull dehşeti kamerada!

Kadıköy barlar sokağında çıkan bıçaklı kavga kamerada

Kadıköy barlar sokağında çıkan bıçaklı kavga kamerada

Ölen annesinin yanından bir an olsun ayrılmadı

Ölen annesinin yanından bir an olsun ayrılmadı

Kümese koyulan vana tavukların kafasını karıştırdı

Kümese koyulan vana tavukların kafasını karıştırdı

Diziyle direksiyonu kontrol ederek makas atan maganda

Diziyle direksiyonu kontrol ederek makas atan maganda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.