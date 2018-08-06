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Bisikletlinin E-5 karayolundaki akılalmaz yolculuğu kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 06.08.2018 10:03 | Son Güncelleme

Sefaköy’de E-5 Karayolu üzerinde bir bisikletlinin akılalmaz yolculuğu kameralara yansıdı. Bisiklete yan oturan ve ayakları pedalda olmayan ve aynı zamanda kulağında kulaklık olan şahsın adeta ölümüne yaptığı yolculuk, görenleri dehşete düşürdü.

Sefaköy’de E-5 karayolu üzerinde kameralara yansıyan bir bisikletlinin görüntüsü görenleri hayrete düşürdü.

Kameralara yansıyan görüntülerde Sefaköy’den Şirinevler istikametinde ilerleyen bir bisikletlinin akılalmaz bir şekilde ayaklarının pedalda olmadığı görülüyor. İki ayağı pedalda olmadığı ve yan şekilde oturduğu görülen bisikletlinin, bir ara tek elini de bisiklet direksiyonundan bıraktığı görülüyor. Kulağında kulaklık olan ve kaskı da bulunmayan sürücünün bu akılalmaz yolculuğu görenleri dehşete düşürdü.

Kendi hayatının yanı sıra trafiği de tehlikeye sokan bisiklet sürücüsü, trafikte bir süre sonra gözden kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sefaköy bisiklet E-5

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