Bisikletlinin E-5 karayolundaki akılalmaz yolculuğu kamerada

Sefaköy’de E-5 karayolu üzerinde kameralara yansıyan bir bisikletlinin görüntüsü görenleri hayrete düşürdü.
Kameralara yansıyan görüntülerde Sefaköy’den Şirinevler istikametinde ilerleyen bir bisikletlinin akılalmaz bir şekilde ayaklarının pedalda olmadığı görülüyor. İki ayağı pedalda olmadığı ve yan şekilde oturduğu görülen bisikletlinin, bir ara tek elini de bisiklet direksiyonundan bıraktığı görülüyor. Kulağında kulaklık olan ve kaskı da bulunmayan sürücünün bu akılalmaz yolculuğu görenleri dehşete düşürdü.
Kendi hayatının yanı sıra trafiği de tehlikeye sokan bisiklet sürücüsü, trafikte bir süre sonra gözden kayboldu.
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