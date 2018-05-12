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Boa yılanının büyüleyici doğum anı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.05.2018 11:23 | Son Güncelleme

Boa yılanın doğum anına ait görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yumurtlamanın aksine yavru yılanlar doğurarak çoğalan boa yılanları, zehirsiz bir yılan türüdür. İzleyeceğiniz videoda doğum yapan bir boa yılanın o anlarına tanıklık ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
boa yılanı doğum

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