Boğa motosiklete saldırdı.

Hindistan’da boğa dehşeti yaşandı. Yol kenarında duran bir boğa, karşı yönden gelen motosiklete saldırdı. Motosiklet boğanın sert darbesiyle devrilirken, sürücü de yere düştü. Düşme sırasında başını kaldırma çarpan şahıs yaralanırken öfkesi geçen boğa da oradan ayrıldı.