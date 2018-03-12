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Boğa motosiklete saldırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.03.2018 14:14 | Son Güncelleme

Boğa motosiklete saldırdı.

Hindistan’da boğa dehşeti yaşandı. Yol kenarında duran bir boğa, karşı yönden gelen motosiklete saldırdı. Motosiklet boğanın sert darbesiyle devrilirken, sürücü de yere düştü. Düşme sırasında başını kaldırma çarpan şahıs yaralanırken öfkesi geçen boğa da oradan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Boğa Motosiklet

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