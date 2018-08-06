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Boğulan çocuğu kurtaran kahraman polis

İLGİNÇ HABERLER  | 06.08.2018 11:24 | Son Güncelleme

ABD'de bir AVM'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tavuk parçası yiyen küçük çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Olayı gören polis hemen yardıma koştu.

ABD'de yaşanan olayda, bir anne çocuklarıyla birlikte gittiği AVM'de yemek yerken görülüyor. 14 aylık çocuğuna da yediği tavuk parçalarından veren anne birkaç saniye sonra ise hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Tavuk parçası küçük çocuğun boğazına takıldı ve anne panikle çocuğa ilk yardım yapmaya başladı. Ancak başarısız olan kadının imdadına polisler yetişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD AVM bebek polis

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