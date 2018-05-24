Boğuldukları anı videoya aldılar

Hindistan'da 20'li yaşlardaki üç kişi, girdikleri derin bir gölette boğuldu. Üç adam, kamerayı ayarlayıp girdikleri gölde yüzdükleri anı videoya kaydedeceklerdi. Çok iyi yüzme bilmeyen kişiler suya girmeye karar verdi. Yaklaşık 3 dakika boyunca kaydeden videoda kendi görüntülerini çektiler.
Görüntülerde üç adamdan biri, suya girdiği sırada bir anda mücadele etmeye başlıyor. Diğer iki adam da ona yardım etmek isterken derinlere doğru batıyor. Kısa süre içinde de çırpınarak sürüklenen adamlar gözden kayboluyor.
Aile üyeleri polise haber vererek arama talep etti. Polisler ise erkeklerin gölette boğulduğunu gösterdi. Bu görüntülerse hayatını kaybeden 3 adamın son anları...
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