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Boğulmak üzere olan köpek yavrularını Mehmetçik kurtardı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.06.2018 17:59 | Son Güncelleme

İzmir’de yaşanan yoğun yağış sonrası bir çukurda mahsur kalan yavru köpekler Mehmetçik tarafından kurtarıldı.

İzmir'i etkileyen yoğun yağış, bir çukurda barınan yavru köpeklerin az daha boğulmasına neden oluyordu. Yağmur sularıyla birlikte çukurda boğulma tehlikesi yaşayan yavru köpeklerin imdat çığlıklarına kahraman askerimiz yetişti.

Anne köpeğin yavrularına yardım edememesi sonrası durumu fark eden askerler olaya müdahale ederek yavru köpekleri çukurdan kurtardı. Ölümden kurtarılan yavru köpekler annelerine teslim edilerek askerler tarafından yapılan kulübeye kondu.

Son günlerde sıkça meydana gelen hayvanlara kötü muamele haberlerinin ardından askerlerin yavru köpekleri ölümden kurtardığı görüntüler sosyal medyada büyük takdir topladı.

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Anahtar Kelimeler:
izmir asker yavru köpek mehmetçik

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