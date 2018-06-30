Boğulmak üzere olan köpek yavrularını Mehmetçik kurtardı

İzmir'i etkileyen yoğun yağış, bir çukurda barınan yavru köpeklerin az daha boğulmasına neden oluyordu. Yağmur sularıyla birlikte çukurda boğulma tehlikesi yaşayan yavru köpeklerin imdat çığlıklarına kahraman askerimiz yetişti.
Anne köpeğin yavrularına yardım edememesi sonrası durumu fark eden askerler olaya müdahale ederek yavru köpekleri çukurdan kurtardı. Ölümden kurtarılan yavru köpekler annelerine teslim edilerek askerler tarafından yapılan kulübeye kondu.
Son günlerde sıkça meydana gelen hayvanlara kötü muamele haberlerinin ardından askerlerin yavru köpekleri ölümden kurtardığı görüntüler sosyal medyada büyük takdir topladı.
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