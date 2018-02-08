Boko Haram'dan kız çocuklarına: Ya savaşçıyla evlen, ya intihar bombacısı ol

Nijerya'nın kuzeydoğusunda 2017 yılında 133 çocuk intihar saldırılarında kullanıldı.

Bu canlı bombaların üçte ikisi kız çocuğuydu.

14 yaşındaki Falmata da Boko Haram'ın son yıllarda kaçırıp intihar saldırganı olmaya zorladığı yüzlerce çocuktan, genç kızdan biri.

Tercih yapmaya zorlanıyorlardı: Ya bir savaşçıyla evlenecekler, ya da intihar bombacısı olacaklardı.

Falmata kaçış hikayesini BBC'ye anlattı...