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Bomba imha ekibini beklemekten sıkılınca şüpheli çantaya böyle müdahale etti

İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2018 20:58 | Son Güncelleme

ABD'de bir restoranın önündeki sahipsiz çanta polisleri harekete geçirdi. Bomba imha ekibini beklemekten sıkılan vatandaş, çantaya kendisi müdahale etti.

Şüpheli çantanın bomba olabileceği üzerine yoğunlaşan polisler etrafı güvenlik çemberine aldıktan sonra bomba imha ekiplerini beklemeye başladılar. Gelen bomba imha ekipleri ise şüpheli çantayı restorandan uzak bir yere güvenli bir şekilde götürdü. Çantanın patlatılması işlemi için hazırlanan ekibi beklemekten sıkılan bir vatandaş ise kendi yöntemi ile durumu çözmek istedi. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
ABD restoran bomba

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