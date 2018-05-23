Bomba imha ekibini beklemekten sıkılınca şüpheli çantaya böyle müdahale etti

Şüpheli çantanın bomba olabileceği üzerine yoğunlaşan polisler etrafı güvenlik çemberine aldıktan sonra bomba imha ekiplerini beklemeye başladılar. Gelen bomba imha ekipleri ise şüpheli çantayı restorandan uzak bir yere güvenli bir şekilde götürdü. Çantanın patlatılması işlemi için hazırlanan ekibi beklemekten sıkılan bir vatandaş ise kendi yöntemi ile durumu çözmek istedi. İşte o anlar...

