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Bomba şakası yaparak insanların aklını başından aldı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.06.2018 20:06 | Son Güncelleme

Arab Andy isimli bu YouTuber üniversitede bir bomba şakası yaparak insanların aklını başından aldı.

YouTube'a içerik üretmek için edindiği fikrin sonucunda ise onlarca insanın ödü bir şeylerine karışıyor. O anlarda ise Andy oldukça keyifli gözüküyor. Ancak bu şaka onun tutuklanmasına neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Arab Andy bomba şakası

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