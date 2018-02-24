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Bonzai içen kişiden ilginç hareketler!

İLGİNÇ HABERLER  | 24.02.2018 12:12 | Son Güncelleme

Antalya’da bonzai kullandığı ileri sürülen kişinin ilginç hareketleri güldürdü.

Antalya’da bonzai kullandığı ileri sürülen bir kişinin ilginç hareketleri vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi. Bir kafenin önündeki caddede bonzai’nin etkisiyle çalan müziğe eşlik eden adamın görüntüsü güldürdü.

Müzik sesine dans ederek tepki veren adam, yoldan çeken onlarca vatandaşa aldırış etmeden eşlik etti. Uzun süre bonzainin etkisiyle dans eden adam daha sonra gözlerden kayboldu. (İHA)

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Antalya Bonzai

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
valla bizim burda bonzai içen oldunuz donar kitlenir yere yatar anirir bu bonzai değil veyada bonzai ye çığır atlatmislar
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