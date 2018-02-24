Bonzai içen kişiden ilginç hareketler!

Antalya’da bonzai kullandığı ileri sürülen bir kişinin ilginç hareketleri vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi. Bir kafenin önündeki caddede bonzai’nin etkisiyle çalan müziğe eşlik eden adamın görüntüsü güldürdü.

Müzik sesine dans ederek tepki veren adam, yoldan çeken onlarca vatandaşa aldırış etmeden eşlik etti. Uzun süre bonzainin etkisiyle dans eden adam daha sonra gözlerden kayboldu. (İHA)