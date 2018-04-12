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Boş yakıt deposu böyle patladı

İLGİNÇ HABERLER  | 12.04.2018 08:44 | Son Güncelleme

Boş yakıt deposu böyle patladı: 1 ölü, 2 yaralı.

Rusya’da korkunç bir olay gerçekleşti. Bir işçi, boş yakıt deposunu kaynak makinesiyle kesmeye başladı. Ancak bu sırada patlamada oldu. Patlama şiddetiyle depo alev topuna döndü işçiler metrelerce ileri savruldu.

1 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Rusya patlama tanker

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