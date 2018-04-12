Boş yakıt deposu böyle patladı

Rusya’da korkunç bir olay gerçekleşti. Bir işçi, boş yakıt deposunu kaynak makinesiyle kesmeye başladı. Ancak bu sırada patlamada oldu. Patlama şiddetiyle depo alev topuna döndü işçiler metrelerce ileri savruldu.

1 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.