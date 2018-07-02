Boşluğa basan aslan böyle suya düştü

Almanya'da bulunan hayvanat bahçesinde yapay bir gölet kenarında yürüyen aslan, bastığı yeri ayarlayamayınca suya düştü. Yaşanan bu anların görüntüsü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Aslanın suya düşmesi sonrası, yukarıda bulunan diğer aslan ise suya düşen arkadaşına dikkatli gözlerle bakıyor. Talihsiz aslan suyun dışına çıkacağı yere doğru yüzerken, arkadaşı da nasıl yardım edeceğini hesaplarını yapar gibi onu takip ediyor. Ormanlar kralı aslan yüzerek sudan çıkmayı başarıyor.
Sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenen videoya yapılan yorumlarda, arkadaşı için endişelenen aslan çok konuşulan konulardan biri oldu.
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