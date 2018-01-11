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Bowling topunu öyle bir yere attı ki...

İLGİNÇ HABERLER | 11.01.2018 13:17 | Son Güncelleme 4 saat önce

Bowling'te atış yaparken topu nasıl tutup atacağını yanlış anlayan kadının kameraya yansıyan görüntüleri izleyenleri güldürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bowling kadın

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