HABER

Böyle acımasızlık görülmedi! Yılanlı salatalık şakası

İLGİNÇ HABERLER  | 06.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Adamın kız arkadaşına yaptığı acımasız şakanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Şakanın boyutu pes dedirtti.

Kız arkadaşına salatalık getiren çılgın adamın yaptığı şakanın görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Verdiği salatanın içiden yılan çıktı. Aklı çıkan kadının o görüntüleri çok sayıda kişi tarafından izlendi.

İşte yangının bilançosu! Son açıklama geldiİşte yangının bilançosu! Son açıklama geldi
İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!
Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...Anneye şok iftira: Bir dizide izledim...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şaka yılan Tuhaf

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okuyucu Yorumları 2 yorum
HAY SİZİN YAPTIĞINIZ ŞAKANIN...
Uzakdoğuluların yaptığı bu tür şakalr hemen hemen hepsi kopyala-yapıştır şakaları.... bir karşılıklı sonucu bilinen şakalar... çek at youtuba para gelsin.... tabbilik yok... şakayı yapan da biliyor, yapılan da...
Diğer Haberler
Otomobilin üstünde baza taşıdı

Otomobilin üstünde baza taşıdı

İğneye iplik takmak hiç bu kadar kolay olmamıştı

İğneye iplik takmak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu

Büyük bir gürültüyle yerle bir oldu

Genç kızın göğüslerine bakarken yakalandı

Genç kızın göğüslerine bakarken yakalandı

Cam kapıyı tuzla buz etti!

Cam kapıyı tuzla buz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.