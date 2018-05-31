Böyle anne-baba olamaz: Balkonda ölüm salıncağı!

İki çocuktan birisi salıncağı sallıyor, diğeri ise salıncağın üzerinde eğleniyor. Salıncaktan elini bırakırsa dengesini kaybedip, 3 kattan yere çakılması an meselesi...
"BÖYLE ANNE BABA OLAMAZ"
Açık balkondaki bu akıl almaz görüntüleri kaydeden vatandaş ise tepkisini "Böyle anne baba olamaz, Çocukların düşmesine ramak kala" sözleriyle dile getiriyor.
Sokaktan çocuklara bağıran bir diğer vatandaş ise çocuğun düşmemesi için, "Elini salıncaktan bırakma" uyarısında bulunuyor. Eğer çocukların ebeveynleri tehlikenin farkına zamanında varmazsa eğlence facia ile bitebilir.
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