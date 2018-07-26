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Böyle baba olmaz olsun! Küçük çocuğunu öldüresiye dövdü

İLGİNÇ HABERLER  | 26.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

Vicdansız babanın çocuğunu öldüresiye dövdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Vicdansız babanın küçük çocuğunu dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

FECİ DAYAK KAMERADA

Büyük tepki toplayan görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmezken, bir babanın çocuğunu öldüresiye dövdüğü görülüyor.

Yerden yere vurduğu çocuk, hüngür hüngür ağlarken vicdansız babanın şiddeti, aileden birinin yaptığı cep telefonu kaydına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
dayak Çocuk baba

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