Böyle çılgınlık görülmedi! Gelen metronun önünde raylara yattılar

Ukrayna'da bir metro istasyonunda bekleyen yolcular, raylara yatan gençleri görünce dondu kaldı. Tam tren gelmeden önce raylara yatan iki genç korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Treni kullanan kişi de şaşkınla bir anda araçtan inerek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Verilen bilgilere göre daha sonra bu iki çılgın genç güvenli şekilde raylardan çıktı. Ancak seferlerde uzun süre aksamalar meydana geldi ve yolcular onların cezalandırılmasını istedi. Yaşanan o korku dolu anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

