Böyle davulcu görülmedi! Düğünde adeta kendinden geçti

Sosyal medyada yayılan bir davulcunun görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Video ile dikkatleri üzerine çeken bu görüntü çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı ve binlerce yorum aldı.

Tunceli'deki bir düğünde çekildiği belirtilen videoda ilginç anlar yaşanıyor. Düğünde çalan davulcu Muharrem Yılmaz'ın farklı tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Davul çalarken kendinden geçen Yılmaz, sergilediği figürlerle izleyenleri güldürdü. İşte o görüntü.

