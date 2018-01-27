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Böyle güreş görülmedi

İLGİNÇ HABERLER | 27.01.2018 10:07 | Son Güncelleme 10 saat önce

Genç adam kendisinden biraz daha iri ve tecrübeli biriyle karşılaşıyor. Oldukça enteresan bir güreş sergileyen ikiliden genç olanı rakibini adeta kilitliyor. Sonunda ise onu bir yere fırlatarak mücadeleyi kazanıyor.

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güreş adam

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