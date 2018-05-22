Böyle hırsızlık görülmedi! Çantalarını elleriyle bıraktılar.

Brezilya'da güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntüsü görenleri hayerete düşürdü. Görüntülerde aracıyla yolda yürüyen gruba yaklaşan hırsız, silah doğrultarak çantalarını istedi.
Silah tehdidi karşısında ne yapacağını bilemeyen kişiler, kendi elleriyle çantalarını silahlı adamın aracına attı. İşte akıllara durgunluk veren hırsızlığın görüntüleri.
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