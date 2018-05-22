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Böyle hırsızlık görülmedi! Çantalarını elleriyle bıraktılar

İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2018 10:18 | Son Güncelleme

Böyle hırsızlık görülmedi! Çantalarını elleriyle bıraktılar.

Brezilya'da güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntüsü görenleri hayerete düşürdü. Görüntülerde aracıyla yolda yürüyen gruba yaklaşan hırsız, silah doğrultarak çantalarını istedi.

Silah tehdidi karşısında ne yapacağını bilemeyen kişiler, kendi elleriyle çantalarını silahlı adamın aracına attı. İşte akıllara durgunluk veren hırsızlığın görüntüleri.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya hırsız soygun silahlı hırsız

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