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Böyle iddia görülmedi! Traktör yarıştırdılar

İLGİNÇ HABERLER | 28.01.2018 18:33 | Son Güncelleme 2 saat önce

Isparta’nın Keçiborlu ilçesindeki Aydoğmuş Köyü’nde iki arkadaşın traktör iddiası renkli görüntülere sahne oldu. Cadde üzerine çıkarılan traktörler çekişlerine göre performanslarına not verildi.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş Köyü’nde iki kişi arasında büyüyen iddia yarışı köy meydanında yapılan traktörlü çekişmeye sahne oldu.Köyde, farklı marka ve modellerde traktörlere sahip olan Mesut Atalay ve Hüseyin Selçuk, girdikleri iddia sonucunda, traktörlerinden birbirinden üstün olduğunu savunan 2 köylü meydanda yarışma kararı aldı. İki traktörcü arkadaşlarının nezaretinde, aynı hizada ve yönleri farklı istikametlere bakan traktörlerinin arka kısımlarına çelik halat bağladılar.

Köy halkındaki hakemlerin start vermesiyle birlikte iki sürücünün, traktörleriyle birbirlerine üstünlük sağlama ve güç gösterisi yapma görüntüleri amatör kamera tarafından böyle görüntülendi. Köyde yapılan yarışmanın galibi ise, Hüseyin Selçuk’un traktörünü geri geri sürüklemeyi başaran Mesut Atalayın aracı oldu. Yarışma sonunda arkadaşlarını kutlayan taraftar köylülerin sevinçleri de kameralara yansıdı. Diğer yandan, Atalay galibiyetini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, “Yeter gayrı Hüseyin dedik, Er Meydanı Aydoğmuş Meydanı” notunu düştü.

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