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Böyle insan olmaz olsun! Engelli vatandaşı tekme tokat dövdü

İLGİNÇ HABERLER  | 24.03.2018 09:10 | Son Güncelleme

Malezya'da bir süpermarketin güvenlik kamerasına yansıyan korkunç görüntülerde güvenlik görevlisinin engelli bir vatandaşı dövdüğü anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin adresi Malezya'nın kuzeybatısındaki Kelantan'daki bir süpermarket. Engelli bir vatandaş dolaptan bir şeyler bakarken güvenlik görevlisinin yumruklarına maruz kalıyor. Bununla yetinmeyen güvenlik görevlisi, yere düşen adamı tekmelemeye başlıyor. Olayın görüntüleri ortaya çıkmasıyla güvenlik görevlisi işinde atılıp hakkında soruşturma başlatıldı. Engelli vatandaş ise hastanede tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya engelli dayak güvenlik görevlisi

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