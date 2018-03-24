Böyle insan olmaz olsun! Engelli vatandaşı tekme tokat dövdü

Görüntülerin adresi Malezya'nın kuzeybatısındaki Kelantan'daki bir süpermarket. Engelli bir vatandaş dolaptan bir şeyler bakarken güvenlik görevlisinin yumruklarına maruz kalıyor. Bununla yetinmeyen güvenlik görevlisi, yere düşen adamı tekmelemeye başlıyor. Olayın görüntüleri ortaya çıkmasıyla güvenlik görevlisi işinde atılıp hakkında soruşturma başlatıldı. Engelli vatandaş ise hastanede tedavi altına alındı.