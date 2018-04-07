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Böyle şaka mı olur? Kız arkadaşına yılanlı salatalık yedirdi!

İLGİNÇ HABERLER  | 07.04.2018 11:16 | Son Güncelleme

Sosyal medyada viral olan görüntülerde, bir adamın kız arkadaşına şeytanın aklına gelmeyecek bir şaka yaptığı görülüyor.

Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde muzip bir adam, içerisine yılan sakladığı salatalığı kız arkadaşına ikram ediyor. Başına geleceklerden habersiz bir şekilde erkek arkadaşının verdiği salatalığı mideye indirmeye hazırlanan genç kız, ilk ısırığı almasıyla beraber hayatının şokunu yaşıyor.

Sosyal paylaşım sitelerinde kısa sürede viral olan video hakkında kullanıcılar 'böyle şaka mı olur?' diyerek tepkilerini dile getirseler de, videoyu eğlenceli bulanların sayısı da az değil.

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Anahtar Kelimeler:
yılan şaka salatalık

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