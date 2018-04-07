Böyle şaka mı olur? Kız arkadaşına yılanlı salatalık yedirdi!

Nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde muzip bir adam, içerisine yılan sakladığı salatalığı kız arkadaşına ikram ediyor. Başına geleceklerden habersiz bir şekilde erkek arkadaşının verdiği salatalığı mideye indirmeye hazırlanan genç kız, ilk ısırığı almasıyla beraber hayatının şokunu yaşıyor.

Sosyal paylaşım sitelerinde kısa sürede viral olan video hakkında kullanıcılar 'böyle şaka mı olur?' diyerek tepkilerini dile getirseler de, videoyu eğlenceli bulanların sayısı da az değil.