HABER

Böyle yarış görülmedi

İLGİNÇ HABERLER | 14.01.2018 16:29 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Burbank kentinde yaşanan sel felaketi kameraya yansıdı.

Görüntülerde, bir şahsın aracını sel sularından kaçırma çabası da yer aldı. Bir süre sel sularının içinde seyreden adamın, ardından otomobilinin kontrolünü yitirdiği ve duvara çarptığı öğrenildi. Kazada şahsın yaralandığı, araçta da büyük hasar oluştuğu kaydedildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Kaliforniya sel Burbank

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Hakkari'de hain saldırı! Üs bölgesine füzeli saldırı: şehit ve yaralılar var!

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

Erdoğan: Terörden arındırma operasyonumuzu Afrin'le devam ettireceğiz

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

Ekrem Dumanlı'nın Abdullah Gül videosunun anlamı ne?

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

TSK'nın top atışları yeniden başladı!

Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması

Demirtaş'tan Abdullah Gül açıklaması

Gemma Atkinson Ryan Giggs ile yakalandı

Gemma Atkinson Ryan Giggs ile yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polisler ekip otosunda çılgınca eğlendi

Polisler ekip otosunda çılgınca eğlendi

Sevimli köpek dışarı çıkmak istemeyince...

Sevimli köpek dışarı çıkmak istemeyince...

İş makinesini yıkılacak 5 katlı binanın çatısına böyle çıkardılar

İş makinesini yıkılacak 5 katlı binanın çatısına böyle çıkardılar

Tavuk, zehirli örümcekle karşılaşınca...

Tavuk, zehirli örümcekle karşılaşınca...

Röportaj sırasında çiğ çiğ balık yedi

Röportaj sırasında çiğ çiğ balık yedi

Damat ve arkadaşları sosyal medyada rekor kırdı

Damat ve arkadaşları sosyal medyada rekor kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.