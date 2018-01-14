Böyle yarış görülmedi

Görüntülerde, bir şahsın aracını sel sularından kaçırma çabası da yer aldı. Bir süre sel sularının içinde seyreden adamın, ardından otomobilinin kontrolünü yitirdiği ve duvara çarptığı öğrenildi. Kazada şahsın yaralandığı, araçta da büyük hasar oluştuğu kaydedildi.