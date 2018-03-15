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Böylesi hiç görülmedi! Yanlış park edilen otomobile bunu yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 15.03.2018 20:34 | Son Güncelleme

Yanlış park eden otomobilin arkasını kesen adamın videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Otoparkta yanlış park edilen otomobile kızan bir sürücü inanılmaz bir harekette bulundu. Yanlış park eden arabanın arkasını keserek kendi aracını park eden sürücünün görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
otopark araba

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