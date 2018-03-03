Bozulan motosikleti üzerindeki aileyle birlikte eşarpla çekip götürdü

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Harran İlçesine bağlı Meydan kırsal Mahallesi yolunda yaşandı. Yolda ilerleyen bir otomobil sürücüsü ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Gördükleri karşısında şaşkına uğrayan sürücü, cep telefonunu çıkartıp kameraya kaydetti.
Görüntülerde, yolda art arda ilerleyen 2 motosiklet görülüyor. Öndeki motosikletin üzerinde 2 kişi bulunurken, arkadaki motosiklette ise 2’si çocuk 4 kişilik bir ailenin olduğu görüldü. Önde ilerleyen motosikletteki bir şahsın, eşarbın bir ucunu tuttuğu, arkadaki motosiklet sürücüsünün ise bir eliyle direksiyonu, diğer eliyle de eşarbın ucunu tutup yol aldığı gözlendi.
Motosiklet sürücüsü önünde küçük bir çocukla tehlikeye aldırış etmeden ilerlerken arkasında oturan kadın ise kucağında bir bebek tutuyor. Motosikletliler, tehlikeye aldırış etmeden yollarına devam ederek gözden kayboldu.
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