Brezilya'da çıkan yangında 26 katlı bina çöktü

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 26 katlı bir gökdelende yangın çıktı. Alevleri saran bina yanarak çöktü. Yetkililer tarafından en az 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çöken binanın evsizlerin kaldığı ve eski bir polis merkezi olduğu öğrenildi.

Sao Paulo İtfaiyesi, binada yaklaşık 50 ailenin yaşadığını belirtti. Yangının gece saatlerinde başladığı ve kısa sürede diğer katlara sıçradığı bildirildi. Binanın çöktüğünü gösteren o anlar böyle görüntülendi.

