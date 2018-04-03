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Bu balık tam bir yok edici!

İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2018 21:56 | Son Güncelleme

balon balığı olarak da bilinen küre balığı önüne çıkan canlıları böyle yiyor.

Yaygın olarak balon balığı olarak da bilinen küre balığı önüne çıkan hangi canlı varsa hepsini yiyebiliyor.

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balon balığı küre balığı

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