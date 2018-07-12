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Bu eve girmek yürek ister!

İLGİNÇ HABERLER  | 12.07.2018 17:28 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüde, evin bahçesine giren bir kişiyi takip eden köpek gerilim dolu anlar yaşattı.

Bir evin bahçesine giren kişiyi pencerelerden meraklı gözlerle takip eden köpek gerilim dolu anların yaşanmasına neden olmuş. İşte sosyal medyada yayınlanan o ilginç anlar...

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köpek ev

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