Bu fareyi görenler telefonuna sarılıyor

Beyoğlu Cihangir'de yaşayan “Sokak faresi” görenleri şaşkına çeviriyor. Hep aynı sokakta yaşayan fare insanlardan kaçıp saklanmıyor. Kendisiyle aynı sokakta yaşayan kedileri de korkutan haylaz fare onların mamasını yiyor. Kediler bu yaramaz fareyi kovalamak yerine arkadaşça yaklaşmayı, hatta bazen görmezden gelmeyi tercih ediyor. Kedilerle rolleri değişen Cihangir'in haylaz sokak faresini görenler görüntü çekmek için telefonlarına sarılıyor.
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