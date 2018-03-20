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Bu görüntü sosyal medyayı karıştırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.03.2018 21:05 | Son Güncelleme

İspanya'daki bir okulun bahçesine konulan eğlence makinesi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

İspanya'daki bir okulun bahçesine konulan eğlence makinesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bir kesim tehlikeli bulurken bir kesimde çocuklar için faydalı olacağını söylüyor

Çocuklar için sosyal medyada yeni tehlike!Çocuklar için sosyal medyada yeni tehlike!
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Anahtar Kelimeler:
İspanya sosyal medya

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