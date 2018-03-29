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Bu görüntü sosyal medyayı karıştırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.03.2018 23:12 | Son Güncelleme

Köpeği karın üzerine bıraktığı görüntüler ortalığı karıştırdı. Videoyu görenler köpeğin uçaktan atıldığını düşündü.

Genç kadının köpeğini karın üzerine bıraktığı görüntüler ortalığı karıştırdı. Videoyu görenler ilk etapta köpeğin uçaktan atıldığını düşündü.

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