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Bu işe en çok sevinenler kediler oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2018 18:54 | Son Güncelleme

Sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntü izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İstanbul'da beklenen kuvvetli dolu yağışı öncesi vatandaşlar araçlarını karton, kilim ve kumaşlarla korumaya çalıştılar. Beklenen dolu yağışı başlamayınca bu işe en çok sevinen kediler oldu.

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Anahtar Kelimeler:
dolu yağışı istanbul kedi

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