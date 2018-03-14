Bu kadarına da pes! Direksiyonsuz araba kullandı

Sosyal medyada yayılan görüntüde, direksiyonu olmayan arabayı ingiliz anahtarı ile kullanan adamın görüntüsü bu kadarına da pes dedirtti.
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