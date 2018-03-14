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Bu kadarına da pes! Direksiyonsuz araba kullandı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.03.2018 20:32 | Son Güncelleme

Direksiyonu olmayan arabanın yönünü ingiliz anahtarı ile çeviren adamın kameraya yansıyan görüntülerini izliyoruz.

Sosyal medyada yayılan görüntüde, direksiyonu olmayan arabayı ingiliz anahtarı ile kullanan adamın görüntüsü bu kadarına da pes dedirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ingiliz anahtarı direksiyon araba

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