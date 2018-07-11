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Bu kadarına da pes! Otobüs şoförü direksiyon başında telefon kullandı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.07.2018 19:54 | Son Güncelleme

İstanbul’da seyir halindeyken telefonundan gözünü ayırmayarak mesajlaşan otobüs şoförünün tehlikeli davranışı saniye saniye kaydedildi. Yolcuların canını adeta hiçe sayan sürücünün rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti.

Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan bir otobüs sürücüsünün, cep telefonu ile mesajlaşması görenleri hayrete düşürdü. Bir yolcu tarafından çekilen ve tepkilere yol açan görüntülerde otobüs sürücüsünün seyir halindeyken bir yandan telefonuyla ilgilendiği görülüyor. Bir ara mesajlaştığı gözlenen sürücünün bir yandan ise otobüsü sürmeye devam ettiği görülüyor.
Uzun süre telefonuyla ilgilenirken tek elle direksiyonu tutan sürücünün bir ara telefonunu şarja takmaya çalıştığı kameralara yansıyor. Güzergahın büyük bir kısmında telefonla ilgilenerek otobüsü süren sürücünün bu davranışı bu kadarına da pes dedirtti.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul otobüs şoförü TELEFON

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