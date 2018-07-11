Bu kadarına da pes! Otobüs şoförü direksiyon başında telefon kullandı

Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan bir otobüs sürücüsünün, cep telefonu ile mesajlaşması görenleri hayrete düşürdü. Bir yolcu tarafından çekilen ve tepkilere yol açan görüntülerde otobüs sürücüsünün seyir halindeyken bir yandan telefonuyla ilgilendiği görülüyor. Bir ara mesajlaştığı gözlenen sürücünün bir yandan ise otobüsü sürmeye devam ettiği görülüyor.
Uzun süre telefonuyla ilgilenirken tek elle direksiyonu tutan sürücünün bir ara telefonunu şarja takmaya çalıştığı kameralara yansıyor. Güzergahın büyük bir kısmında telefonla ilgilenerek otobüsü süren sürücünün bu davranışı bu kadarına da pes dedirtti.
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