Bu kaza görüntüsü izlenme rekoru kırıyor

Hong Kong’da araç içi kamerasından kaydedilen görüntülerde, bir sürücü seyir halindeyken yaya geçidini görünce yavaşlıyor. Ancak aracın durduğunu gören kadın ise ilginç bir hareket yapıyor.

Bir elinde valiz olan kadın, arabaya doğru koştuktan sonra üzerine atlayıp yere düşüyor. Aracın kendisine çarptığı izlenimi yaratmaya çalışan kadın, başarılı olamadığını anlayınca olay yerinden uzaklaştı.

Bu görüntü sosyal medyada yayılırken, Hong Kong’da bu tip sahte kazalarla sigorta ve kaza durumu üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalışanların sayısının arttığı öğrenildi.

