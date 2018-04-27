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Bu kaza görüntüsü izlenme rekoru kırıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 27.04.2018 10:14 | Son Güncelleme

Hong Kong'da kaydedilen bir 'kaza' videosu sosyal medyada hızla yayıldı, şok görüntü herkesi şaşırttı.

Hong Kong’da araç içi kamerasından kaydedilen görüntülerde, bir sürücü seyir halindeyken yaya geçidini görünce yavaşlıyor. Ancak aracın durduğunu gören kadın ise ilginç bir hareket yapıyor.

Bir elinde valiz olan kadın, arabaya doğru koştuktan sonra üzerine atlayıp yere düşüyor. Aracın kendisine çarptığı izlenimi yaratmaya çalışan kadın, başarılı olamadığını anlayınca olay yerinden uzaklaştı.

Bu görüntü sosyal medyada yayılırken, Hong Kong’da bu tip sahte kazalarla sigorta ve kaza durumu üzerinden dolandırıcılık yapmaya çalışanların sayısının arttığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hong Kong Kaza kadın

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