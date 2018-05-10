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Bu kedi sadece para karşılığında sevdiriyor

İLGİNÇ HABERLER  | 10.05.2018 21:41 | Son Güncelleme

Kendisini sevdirmeye kedi, parayı gördüğünde kendisini böyle sevdiriyor.

Kendini sevdirmeyen ve oldukça huysuz olduğu görülen kedi, parayı görünce bakın ne hale geliyor.

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para kedi

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