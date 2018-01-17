Bu köpek kemençe sesine dayanamıyor

Sosyal medyada yer alan videoda bir evin kapısındaki kulübesine bağlı olarak duran köpek kemençe sesini duymaya başladığında arka ayaklarının üzerine kalkarak horon tepmeye başlıyor. Kemençe ritmine göre tempo tutturarak tıpkı bir Karadenizli gibi horon oynayan köpeğe sahibi ise "alaşağu, dik oyna" sözleriyle eşlik ediyor.