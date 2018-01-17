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Bu köpek kemençe sesine dayanamıyor

İLGİNÇ HABERLER | 17.01.2018 16:55 | Son Güncelleme 3 saat önce

Kemençe sesini duyunca arka ayaklarının üzerine kalkarak adeta horon oynayan köpek sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Sosyal medyada yer alan videoda bir evin kapısındaki kulübesine bağlı olarak duran köpek kemençe sesini duymaya başladığında arka ayaklarının üzerine kalkarak horon tepmeye başlıyor. Kemençe ritmine göre tempo tutturarak tıpkı bir Karadenizli gibi horon oynayan köpeğe sahibi ise "alaşağu, dik oyna" sözleriyle eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
köpek sosyal medya Horon kemençe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nuh peygamberin cep telefonundada horon müziği varmıydı acaba ? :) anlayan anladı :))
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