Bu köprünün eşi benzeri yok!

Arsin’de, belediye tarafından sahil alanında çevre düzenlemesi yapıldı. Proje kapsamında kafeteryalar, yürüyüş yolları, spor alanları ile parkların yer aldığı 300 dönümlük dolgu alanı içerisine ilginç bir köprü inşa edildi. 5 metre genişliğinde ve 160 metre uzunluğunda karaya inşa edilen ve ‘seyir köprüsü’ olarak adlandırılan altından su akmayan köprü, görenlerin ilgisini çekiyor.

Belediye tarafından yaptırılan köprü, ışıklandırılarak turizme kazandırıldı. Ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği, yürüyüş yaptığı köprü, düğün fotoğrafçılarının da tercih ettiği alanlardan biri oldu.

‘KÖPRÜ ÇÖKSE, KARADA KALIRIZ’

Sahil dolgu alanında gezinen Ömer Küçük, yapının ilginç olduğunu belirterek, “Buraya ‘Aşk köprüsü’ de deniyor. Sevgililer iniyor, çıkıyor, burada anı fotoğrafı çekiniyor. Biz de burada bisiklet sürüyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Güzel bir şey. Köprü çökse bile karada kalacağız. Özellikle Arap turistlerin ilgisi çok” dedi.

‘İLGİNÇ AMA GÜZEL’

Çevrede piknik yapan Öznur Demir de köprünün altından su akmamasının dikkatini çektiğini ifade ederek, “Köprü ilginç ama bir o kadar da güzel. Bu nedenle de ilgi çekiyor. Güzel bir manzara. İlk gördüğümde dikkati çekti. Araştırdım, baktım, altından bir su akıntısı falan yok, bulamadım.