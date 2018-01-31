HABER

Bu köprünün eşi benzeri yok!

İLGİNÇ HABERLER | 31.01.2018 09:29 | Son Güncelleme

Trabzon'un Arsin ilçesinde sahil alanına 160 metre uzunluğunda kemer şeklinde demirden yaya köprüsü yapıldı. Her iki ucu karada olan, altından su akmayan ve çevrede 'Aşk Köprüsü' adı verilen köprü, görenlerin ilgisini çekiyor.

Arsin’de, belediye tarafından sahil alanında çevre düzenlemesi yapıldı. Proje kapsamında kafeteryalar, yürüyüş yolları, spor alanları ile parkların yer aldığı 300 dönümlük dolgu alanı içerisine ilginç bir köprü inşa edildi. 5 metre genişliğinde ve 160 metre uzunluğunda karaya inşa edilen ve ‘seyir köprüsü’ olarak adlandırılan altından su akmayan köprü, görenlerin ilgisini çekiyor.

Belediye tarafından yaptırılan köprü, ışıklandırılarak turizme kazandırıldı. Ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği, yürüyüş yaptığı köprü, düğün fotoğrafçılarının da tercih ettiği alanlardan biri oldu.

‘KÖPRÜ ÇÖKSE, KARADA KALIRIZ’

Sahil dolgu alanında gezinen Ömer Küçük, yapının ilginç olduğunu belirterek, “Buraya ‘Aşk köprüsü’ de deniyor. Sevgililer iniyor, çıkıyor, burada anı fotoğrafı çekiniyor. Biz de burada bisiklet sürüyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Güzel bir şey. Köprü çökse bile karada kalacağız. Özellikle Arap turistlerin ilgisi çok” dedi.

‘İLGİNÇ AMA GÜZEL’

Çevrede piknik yapan Öznur Demir de köprünün altından su akmamasının dikkatini çektiğini ifade ederek, “Köprü ilginç ama bir o kadar da güzel. Bu nedenle de ilgi çekiyor. Güzel bir manzara. İlk gördüğümde dikkati çekti. Araştırdım, baktım, altından bir su akıntısı falan yok, bulamadım.

Oradan artık denizi ve manzarayı görebilmek için yapıldı galiba” diye konuştu. Eşi Suat Demir de, “Deniz oradan daha da bir güzel seyredilebiliyor. Karadeniz halkı bam başka, muhteşem” ifadesinde bulundu.

‘FIKRA GİBİ’

Üniversite öğrencisi Hasan Şimşek ise, “Görüldüğü üzere çok da mantığa uymayan bir köprü olmuş. Rusya’yı göstermek amacıyla yapılan bir köprü galiba. Projede, toplam 1 milyon lira civarında bir para harcandığı söyleniyor. Araştırdım, burada maksat; kişilerin çevreyi izleyebilmesiymiş. Ama demir yığının başka bir şeyi ifade etmeyen bir köprü bence. Üstünde çıkarak yürüdüm. Altında bir gölet falan olsa iyi olurdu. ‘Fıkra gibi’ denilebilir.”

KÖPRÜ SOSYAL MEDYAYI DA SALLIYOR

Sahili ziyaret eden kişiler de fotoğrafladığı köprü için, ‘Enteresan köprü’, ‘Şu köprüyü çözebilen var mı?’ şeklinde yorumda bulunarak sosyal medya hesaplarında paylaştığı dikkat çekti. Projede ‘Seyir köprüsü’ olarak nitelendirilen ve karaya yapılmasını ilginç bulan sosyal medya takipçilerinden bazıları köprü için şu yorumlarda bulundu:

“‘Köprü enteresan, sahilde yolun karşısında, ne yolun üzerinden geçme vazifesi var üst geçit gibi, ne de denizin üstünden geçiyorsun.’ , ‘Trabzon Arsin sahile yapılan şu köprüyü çözebilen var mı?’, ‘Yapılırken bir ihtiyacı karşıladığını düşünmüştüm.’, ‘Tam bir trajikomik köprü’ ve ‘Kendimi, Arsin sahilindeki karada başlayıp karada biten, altından hiçbir şey akmayan köprü gibi hissediyorum." (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köprü Trabzon arsin

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Karadeniz'de alarm

Karadeniz'de alarm

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Furkan Vakfı'nın kasasından bakın neler çıktı!

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

İlginizi Çekebilir

Ekmek almak için indi arabasından oldu...Hırsızlık anı kamerada

Ekmek almak için indi arabasından oldu...Hırsızlık anı kamerada

Arsız maymun bakın ne yaptı

Arsız maymun bakın ne yaptı

İzlerken gözlerinize inanamayacaksınız! Taş kesildiler

İzlerken gözlerinize inanamayacaksınız! Taş kesildiler

Milyonlar bunu izliyor! Babasına böyle eşlik etti

Milyonlar bunu izliyor! Babasına böyle eşlik etti

Afrin'de operasyona giden askerden çarpıcı sözler

Afrin'de operasyona giden askerden çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu nedir yaa siz neyin kafasını yaşıyorsunuz?
Fabrikatör babanın şımarık oğlu gibisiniz. Parayı neremize sürsek diye düşünüp şaşırıyorsunuz.
Diğer Haberler
Özel harekat nefes kesen kurtarma operasyonu

Özel harekat nefes kesen kurtarma operasyonu

Onları görenler gözlerine inanamıyor

Onları görenler gözlerine inanamıyor

TIR şoföründen akılalmaz hareket

TIR şoföründen akılalmaz hareket

Avını havada yakaladı

Avını havada yakaladı

Gaziantep otobanında sürücüleri şaşırtan görüntü

Gaziantep otobanında sürücüleri şaşırtan görüntü

Tamir edilen telefon bir anda patladı

Tamir edilen telefon bir anda patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.