Bu video sosyal medyada gündem oldu! Yağmura aldırış etmediler

Çin'nin Zhengzhou şehrinde kaydedilen bu görüntülerde iki adam şiddetli yağmura rağmen satranç oymaya devam ediyor. İddiaya göre, açık havada satranç oynarken aniden şiddetli yağmur yağmaya başladı. Kazanan olmamasından dolayı yağmurda da satranç oynamaya devam eden adamlar sosyal medyanın gündemi oldu.

