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Bu video sosyal medyada gündem oldu! Yağmura aldırış etmediler

İLGİNÇ HABERLER  | 03.08.2018 17:44 | Son Güncelleme

Çin'de kaydedilen görüntülerde, iki adam şiddetli yağmura rağmen satranç oynadığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Çin'nin Zhengzhou şehrinde kaydedilen bu görüntülerde iki adam şiddetli yağmura rağmen satranç oymaya devam ediyor. İddiaya göre, açık havada satranç oynarken aniden şiddetli yağmur yağmaya başladı. Kazanan olmamasından dolayı yağmurda da satranç oynamaya devam eden adamlar sosyal medyanın gündemi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
satranç çin Zhengzhou yağmur

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