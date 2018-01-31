Bufalo sürüsü yavru fili böyle kurtardı! İşte o anlar...

Yavru fili mideye indirmek için toplanan aslanlar bufalo sürüsüne takıldı. Güney Afrika'da kaydedilen görüntülerde, çaresiz bir şekilde ölümü bekleyen yavru filin yardımına koşan bufaloların o anları...
İran'dan bomba Türkiye itirafı!
Afrin operasyonunda teröristlere 200 milyon dolarlık darbe!
2019 seçimleri öncesi AK Parti-MHP bombası! Abdulkadir Selvi yazdı
Cinsel içerikli görüntülerde yüzleri değiştiriyorlar!
ABD'li komutandan kriz yaratacak açıklama: Destek vermeye devam edeceğiz
MHP'li vekilden AK Parti'ye zehir zemberek sözler
Günlerce bu görüntüler konuşulmuştu! İşitme engelli gence şok suçlama
İYİ Parti’den teşkilatlarına ’FETÖ’ genelgesi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Fırtına' etkisi
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!
Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum