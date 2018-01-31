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Bufalo sürüsü yavru fili böyle kurtardı! İşte o anlar...

İLGİNÇ HABERLER | 31.01.2018 22:41 | Son Güncelleme

Yavru fili mideye indirmek için toplanan aslanlar bufalo sürüsüne takıldı. Güney Afrika'da kaydedilen görüntülerde, çaresiz bir şekilde ölümü bekleyen yavru filin yardımına koşan bufaloların o anları...

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Anahtar Kelimeler:
Aslan Güney Afrika fil bufalo

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Otçul hayvanlar genelde birbirlerini kurtarıyorlar.
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