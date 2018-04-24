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Bulduğu oyunla paraya para demiyor

İLGİNÇ HABERLER  | 24.04.2018 19:10 | Son Güncelleme

Bulduğu oyun ile çocukların ilgisini çeken adamın bu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntüde iyi yere tezgah açan adam, ortada demir kaseyle kapalı tuttuğu fareyi serbest bıraktığında hangi deliğe gideceğinin tahmin edilmesini istiyor. Daha çok çocukların ilgi gösterdiği bu ilginç oyunla çok iyi para kazandığı aşikar.

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Anahtar Kelimeler:
fare oyun

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